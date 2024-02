Morena reviró que el mandatario es un hombre honesto e impecable y no necesita limpiar su nombre. Alejandro Armenta, César Cravioto y Félix Salgado respondieron que es una campaña cobarde de los blanquiazules, que están desesperados porque su candidata presidencial se está hundiendo en las preferencias. Un día después que la abanderada de la oposición pidió al mandatario denunciar en el país del norte las acusaciones de las que ha sido objeto, los panistas retomaron el tema y anunciaron la presentación de un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo a presentar la denuncia.

Julen Rementeria, coordinador del PAN, señaló que con los planteamientos contra López Obrador no sólo se está lastimando su nombre, sino el de México. Si el Presidente no tiene nada que ver, como ha dicho, es importante que presente la denuncia, para que ya se deje fuera de cualquier duda el prestigio de México y del mandatario, apuntó.