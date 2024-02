Tras la amplia difusión del video, ayer Beltrones le respondió en redes sociales: no se puede gobernar o hacer política desde una borrachera de poder o alcohol. Siempre ha dado malos resultados. Eso lo sabe Dante (Delgado). Espero no estén usando drogas más duras y descuiden a sus familias . El duelo verbal subió de tono. Álvarez Máynez dijo que Beltrones, candidato del PRI al Senado, representa la vieja política, y éste reviró: no hay vieja o nueva política, lo que hay son buenos o malos políticos. Pobre Nuevo León. ¿Ya estará sobrio?

En el salón de sesiones, el legislador –quien solicitará licencia a la cámara en dos semanas–, se negó a ofrecer una disculpa por el tono de sus palabras y la imagen que de él se tiene como un político que bebe alcohol con Samuel García, y además lo presume en las redes sociales.

El día que García lo destapó en su residencia en Nuevo León, el gobernador difundió el video del festejo, que incluyó botanas, cervezas y tequila. En esa confianza, los dos se dicen compadres .

–¿Esa es la imagen que quiere dar como candidato a la Presidencia? –se le insistió.

–Es que no es la imagen que he dado. Yo he estado aquí todo el tiempo. Nunca me han visto en un estado inconveniente; este es mi lugar de trabajo.

–Exactamente, no lo habíamos visto.

–Yo voy al estadio y sí pido una cerveza; voy al estadio y bromeo con mis amigos.

MC se ha caracterizado por designar candidatos a personajes como Samuel García, Roberto Palazuelos –quien reconoció haber disparado contra una persona, que murió–, Enrique Alfaro, y ahora a Gustavo de Hoyos, Alejandra Barrales y hasta el hijo de Dante Delgado, que controla a su partido –antes Convergencia– desde hace un cuarto de siglo.