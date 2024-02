De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 8 de febrero de 2024, p. 8

Xóchitl Gálvez, aspirante presidencial de PRI, PAN y PRD, pidió a Washington que no sean omisos en torno a la democracia en México y no se dejen chantajear por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con el tema migratorio.

Junto con Santiago Taboada, aspirante de los mismos partidos al gobierno de la Ciudad de México, dio una conferencia de prensa en Washington, donde denunció el riesgo de una elección de Estado en el país, así como persecución política a los opositores.

En el National Press Club, Gálvez mencionó que ayer mismo, en el último día de su gira de siete días por Estados Unidos, se reuniría con integrantes del Departamento de Estado para hablar de temas de México .

A pregunta expresa, sostuvo que las pruebas sobre la erosión democrática en México son evidentes. Lo único que yo le pido a Washington es que, no con el chantaje de la migración, porque se ha vuelto un chantaje, si tú me ves feo yo no te dejo pasar migrantes, no sean omisos en el tema democrático .

Recordó que en esta gira planteó a Luis Almagro, secretario general de la OEA, que haya observación electoral antes, durante y después del proceso mexicano del 2 de junio.