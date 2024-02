Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Jueves 8 de febrero de 2024, p. 7

Claudia Sheinbaum rindió ayer protesta como candidata del PT a la Presidencia, y se comprometió a seguir construyendo el mejor México posible , donde la democracia es la bandera, mientras la de la derecha es el autoritarismo .

En la ceremonia, como parte de la Convención Nacional Electoral petista, Guadalupe Rodríguez, esposa del líder Alberto Anaya, aprovechó la presencia de Mario Delgado, dirigente de Morena, para pedirle celeridad en la definición de candidaturas. No podemos seguir esperando en aras de no sé qué; que se nos estén retrasando los tiempos , no se pueden anteponer intereses personales a los de la nación, sostuvo.

Anaya le tomó protesta a Sheinbaum, quien pidió “siempre luchar por las mejores causas de México. Dijo que es una persona que sin lugar a dudas garantiza la continuación de los trabajos de la Cuarta Transformación. No es proyecto de un sexenio, los neoliberales tardaron 36 años en construir un andamiaje muy complejo que va a costar trabajo desmantelar , pero nadie mejor que Sheinbaum para continuarlo y profundizarlo. El PT se la juega con Claudia Sheinbaum .