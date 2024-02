Felipe Calderón hizo lo propio, pero con el fin de masacrar a los trabajadores al servicio del Estado. El 22 de marzo de 2007 –apenas cuatro meses después de estrenar su gobierno espurio y con Agustín Carstens en Hacienda–, Borolas convenció a 313 diputados (196 panistas, 89 priístas –dos tricolores se abstuvieron: Beatriz Pagés y José Amado Orihuela–, 16 verdes , 8 de Nueva Alianza y 4 del PASC, presididos por la lacrimosa Patricia Mercado, hoy senadora por Movimiento Ciudadano; entonces, el PRD votó en contra) para que sin problema alguno aprobaran su reforma , la que, según él, consolidará un sistema nacional de pensiones más equitativo y con mayor cobertura . Y colorín colorado, el 31 de se mismo se publicó en el Diario Oficial de la Federación.

A estas alturas, muchísimos mexicanos padecen los estragos del exitoso y sobre todo justo sistema de pensiones impuesto por Zedillo y Calderón (quienes a la par estimularon el outsourcing para dejar fuera de toda posibilidad a millones de trabajadores), y hoy quienes desde el Legislativo y el Judicial aprobaron y avalaron aquel modelito aseguran que no sería justo cambiar las reglas del juego .

Eso sí, hay de pensiones a pensiones, como la que el propio Ernesto Zedillo cobra del Banco de México: 131 mil 833.05 pesos mensuales (Nancy Flores, Contralínea), que recibe directamente del Estado mexicano , no de una Afore que tanto quiere y recomienda. Ello, sin olvidar los 37 millones de pesos que anualmente del erario se embolsaba como ex presidente. Qué decir del tal Borolas: 54 millones por este último concepto, el más oneroso de los ex inquilinos de Los Pinos. Se les acabó ese festín, aunque el primero no deja de cobrar en el banco central.

Las rebanadas del pastel

Y el chiste de la semana va por cortesía del bufón Alito Moreno: vamos a defender la Constitución en beneficio del pueblo de México . Juar, juar.

