Lo de hoy es la IA (inteligencia artificial). Los gurús de la tecnología, Bill Gates y Mark Elliot Zuckerberg, tal es el nombre completo del creador de Facebook, opinan que el nuevo desarrollo está destinado a cambiar el mundo. Se suma y complementa a otros inventos: la computadora personal, Internet, teléfono celular. Las redes sociales son un subproducto de sus antecesores digitales. ¿Puede prever la inteligencia quién ganará las elecciones presidenciales en México?(No hace mucho tiempo los presidentes del priísmo lo hacían y sin computadora). Existen varias aplicaciones al alcance del público. Una es Paradox, está llamando fuertemente la atención. Arrancó con aportaciones de socios con 200 millones de dólares y hoy en día está valuada en mil 500 millones. Paradox puede dar respuesta en segundos a preguntas que tomarían muchas horas y días de investigación en diferentes fuentes de datos. No puede responder preguntas como quién ganará la elección presidencial en México este año 2024 , porque la inteligencia artificial no ha avanzado tanto al grado de ver el futuro, pero si está resultando útil a partidos y políticos para preparar discursos, estadísticas y hurgar en el pasado de sus adversarios.

lgunos trabajadores contemplan con temor la edad del retiro porque saben que dejarán de recibir su sueldo completo y tendrán que ajustar su presupuesto al que reciban de su Afore. La pensión garantizada es de 6 mil pesos mensuales y ya han pasado al retiro 72 mil personas, según la Consar. Enfrentan el reto de buscar otra chamba para completar su antiguo ingreso. La propuesta del presidente López Obrador en el sentido de garantizarles su último salario íntegro es humana, pero plantea una pregunta: ¿de dónde saldrá el dinero? Ya ha dicho que lo aportará el gobierno, falta analizar la letra chiquita del esquema. No se alarmó la Asociación Mexicana de Administradores de Fondos de Ahorro para el Retiro, o Amafore, opina que la iniciativa es congruente con las regulaciones de otros países. La mejora de las pensiones que reciben los trabajadores debe ser un interés permanente, por lo que se mostró dispuesta a construir sobre la iniciativa presentada al Congreso. ¿Y qué sucederá con los empleados que perciban ingresos altos? En los detalles está el diablo, dicen por ahí. El sistema de pensiones maneja 6 billones de pesos, es la mayor concentración de dinero del país.

No hay demoras

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, cortó el hilo del rumor de que hay demoras en el proceso electoral. “El PREP no está en riesgo, el @INEMexico, dijo, es una institución fuerte, consolidada y está preparada para llevar a cabo el proceso electoral más grande en la historia de México. Estoy convencida de que el éxito de estas #Elecciones2024MX partirá de la corresponsabilidad de todos”. No hay demoras, pues, y si las hubiera el responsable sería el grupo de los Lorenzos , los comisionados que impidieron por largos meses que fueran ocupadas las principales direcciones del instituto.

¿Reforma fiscal?

El mayor empleador de México es el gobierno, en sus tres niveles, y las paraestatales, como Pemex y la CFE. Según datos del Inegi, la nómina llegaría a 4 millones de personas. Los economistas se preguntan cuánto costaría pagarles un sueldo mínimo de 16,777 pesos, como propone el paquetazo del presidente López Obrador. Chocan dos criterios: sin duda la gente merece ganar eso y más, sin embargo, hay que tomar en cuenta los recursos disponibles. Ya comienzan a hablar de una reforma fiscal, y eso trae a la mente aplicar impuesto a los alimentos y las medicinas. Serán memorables las discusiones en el Congreso.

