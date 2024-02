H

oy se cumplen cuatro meses de que el régimen de Benjamin Netanyahu comenzó la implacable destrucción de la franja de Gaza y su más explícito intento de exterminio del pueblo palestino. En estos 124 días, las fuerzas armadas israelíes han asesinado a 27 mil 708 personas, de las que alrededor de 70 por ciento eran mujeres y niños; han dañado o reducido deliberadamente a escombros (o menos que eso) 90 por ciento de todos los edificios, sin respetar hospitales, escuelas, campos de refugiados ni instalaciones de Naciones Unidas y de la Media Luna Roja. Han obligado a más de un millón de personas a desplazarse y muchos de sus funcionarios, contando al primer ministro, han llamado a masacrar o expulsar de sus tierras a todos los gazatíes. En sólo 90 días Tel Aviv ya había asesinado a más periodistas y trabajadores de la ONU de los que han muerto en cualquier otro conflicto armado, incluidos los que duraron más de una década.

Pese a toda esta destrucción humana y material, el gobierno de Netanyahu no ha logrado lo que afirma buscar: el aniquilamiento de Hamas y la liberación de los rehenes capturados por dicho grupo armado el pasado 7 de octubre. La resistencia sigue activa ante el ejército más poderoso de Medio Oriente, mientras la práctica totalidad de los secuestrados que han regresado sanos y salvos lo hizo gracias a acuerdos promovidos por Hamas. En una exhibición elocuente de la manera en que operan las Fuerzas de Defensa de Israel, integrantes de este cuerpo persiguieron y asesinaron a tres rehenes que lograron huir de sus captores, al supuestamente confundirlos con una amenaza , pese a que ondeaban una bandera blanca.

Sobre el suelo de Gaza ya no queda un lugar donde esconderse y los 2 millones de habitantes del territorio palestino han sido llevados a la más lacerante miseria. Pese a ello, Hamas sigue combatiendo y no da señales de agotamiento en su determinación de plantar cara al Estado ocupante. Tel Aviv afirma que el grupo insurgente no dispone de más de 20 mil efectivos, pero ya ha matado, herido o provocado la desaparición de unas 100 mil personas (entre muertos y desaparecidos) y no puede presumir avances definitorios en combate. Estas realidades muestran que Israel simultáneamente miente sobre las capacidades de Hamas y que sus bombardeos son dirigidos de manera indiscriminada contra la población civil.