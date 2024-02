El músico jamaicano Aston Barrett, ex bajista y líder de la banda Bob Marley & The Wailers, falleció el 3 de febrero a los 77 años, confirmó su hijo Aston Barrett Jr, a través de Instagram.

▲ El 14 de este mes se estrenará una película biográfica sobre Bob Marley, en la cual aparece también la figura de El hombre de familia. Foto tomada del Instagram de la agrupación

La primera agrupación que formó Aston se llamó The Hippy Boys, e incluyó a íconos del género, como Max Romeo en la voz, Alva Reggie Lewis a la guitarra, Glen Capo Adams en los teclados y su hermano Carlton Carlie Barrett en la batería. El grupo también fue rebautizado The Reggae Boys. En 1969 se produjo la fusión definitiva de las bandas y adoptaron el nombre The Wailers.

Entre los temas que hizo famosos el bajista, junto con la figura de Marley, destacan Kaya, Could You Be Loved , One Drop y Three Little Birds.

Tras el fallecimiento de Bob Marley, en 1981, The Wailers continuó con giras y grabaciones. En 2006 Barrett perdió una demanda que había interpuesto contra la compañía Island Records para pedir los derechos de autor de algunos temas de Marley y el pago de 60 millones de libras esterlinas por regalías por su trabajo como productor y compositor en los discos de la agrupación, pero ese mismo año perdió la batalla legal.

Aston Barret fue reconocido con diferentes condecoraciones y en 2012 recibió el premio a la trayectoria de por vida de la revista Bass Player. En 2020 fue elegido el bajista número uno en la lista de 20 legendarios músicos que dieron forma al sonido del bajo eléctrico de dicha publicación.

Un año después se le entregó la Orden del Distintivo (Clase de Comandante) en los Honores Nacionales y Premios, en el aniversario 59 de la Independencia de Jamaica, en razón de que su influencia en el reggae y su estilo con el bajo fueron innegables.