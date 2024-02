E

s un deseo que, para nuestra fortuna, debería hacerse realidad. El sueño lo han expresado las hijas de José Emilio y Cristina Pacheco, Laura Emilia y Cecilia, quienes anhelan que la casa de sus progenitores en la colonia Condesa sea un recinto en el que se preserve la inmensa biblioteca conjuntada por ambos escritores. Más que casa sería un hogar que generosamente recibiría visitantes.

Por lo que ha trascendido ninguna institución cultural de la Ciudad de México, o federal, ha tomado la iniciativa para hacer de la casa del matrimonio Pacheco-Romo un centro cultural abierto al público. Ya se tardaron. El proyecto tendría que ser tomado con entusiasmo y así rendir permanente homenaje a dos autores fundamentales de la literatura mexicana. Otra posibilidad es que la UNAM respalde plenamente a las hijas de quienes se conocieron precisamente en Ciudad Universitaria. Lo recordó Cristina en 2016, al participar en la cátedra instaurada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia en honor del autor de Los rituales del caos: Carlos Monsiváis siempre estará unido a mi vida y a la de José Emilio Pacheco, porque fue él quien nos presentó .

Cristina y José Emilio Pacheco fueron, a la par de magníficos escritores, ejemplares lectores. Por esto los dos difundían incansablemente el hábito de la lectura. Para continuar con semejante actividad difusora, en la hipotética casa de cultura en que podría convertirse el hogar que habitaron, tendrían que abrirse múltiples círculos de lectura. Escribir con la calidad que ella y él lo hacían es asequible a muy pocos, en cambio leer es un horizonte generosamente abierto a quien desee incursionar en la aventura de mirarse en otros mediante los espejos que son los libros.

Con su maestría habitual José Emilio describió algunas características del binomio escritura/lectura: Al escribir estamos solos como frente a la muerte, pero la lectura es una forma suprema de compañía y libertad. Quien escribe se deja ir para llegar a un ámbito y a un tiempo que ignora y no conocerá nunca; se abandona para ser recobrado. Al leer, por un instante soy el otro o la otra que me habla desde el fondo de sí y de mí con sus palabras pero con mi voz. Su pasado se vuelve parte de mi experiencia, viajo adonde no estuve ni estaré, veo lo que no vi, conozco lo que ignoraba, pienso en lo que nunca había pensado .

Con su incansable bregar cultural José Emilio y Cristina Pacheco abrieron caminos para reivindicar legados marginados, si no es que abiertamente ninguneados, por algunos sectores de nuestro establishment intelectual. Él, por ejemplo, en el brillante discurso de ingreso a El Colegio Nacional (10 de julio de 1986), titulado A 150 años de la Academia de Letrán, trazó con erudición la heroica labor de quienes, a partir de José Joaquín Fernández de Lizardi, y especialmente los académicos letranenses, construyeron en condiciones muy adversas la tradición literaria mexicana. Ella puso en el centro de su labor periodística, televisiva y escrita, a personas de los llamados sectores populares, particularmente de la capital mexicana.