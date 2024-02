L

as reuniones mundiales que tienen lugar esta semana en Panamá sobre el control del tabaco y su comercio ilícito representan una oportunidad única para combatir con fuerza una amenaza que sigue siendo la principal causa de muerte prevenible en la región de las Américas.

Tras décadas de esfuerzos, las Américas lograron reducir el porcentaje de la población que consume tabaco de 26.8 por ciento en 2000 a 16.6 por ciento en 2022; y 16 de 20 países de Latinoamérica son hoy libres de humo. Sólo cuatro –Belice, Cuba, Nicaragua y República Dominicana– aún no han prohibido fumar en lugares públicos y de trabajo cerrados.

Pero la amenaza, como la hidra, la serpiente mitológica, tiene múltiples cabezas de las que no hemos logrado protegernos completamente, resistiendo nuestros esfuerzos y atrayendo a las nuevas generaciones hacia el consumo.

Las tácticas de la industria tabacalera han obstaculizado el progreso de regulaciones efectivas contra el uso y la exposición al tabaco; su marketing incentiva a las mujeres a fumar, y su información engañosa persuade a los adolescentes y jóvenes a utilizar dispositivos electrónicos perjudiciales para la salud, lo que puede conducir a la adicción y revertir los logros alcanzados.

Su interferencia, además de afectar directamente a la salud, impacta en toda la sociedad, obstaculizando el logro de metas mundiales de desarrollo y reducción de la pobreza, por ejemplo, por la pérdida de productividad por enfermedades relacionadas. Nuestras sociedades aún no han logrado proteger a todos de una adicción que, además de enfermar y matar, empobrece.

Aunque hemos avanzado, el progreso ha sido desigual. Todavía 36 por ciento de la población de la región no está protegida de la exposición al humo de tabaco, 44 por ciento no está informada por medio de advertencias en el empaquetado sobre los daños del producto y 58 por ciento no está protegida frente a su publicidad, promoción y patrocinio, aspecto clave para poner fin a la desinformación.