La Coordinadora Ciudadana Nacional del partido naranja sesionó dos días para definir las candidaturas. Entre otros, por Baja California competirá por un escaño en el Senado la esposa de Gustavo de Hoyos, Argelia Núñez, en fórmula con David Saúl Guakil; por Morelos, Mayela Alemán, esposa del ex gobernador panista Marco Adame, y Jorge Arizmendi, rector de la Universidad del Valle de Cuernavaca.

En la lista plurinominal a la Cámara de Diputados también aparecen Ivonne Ortega, ex gobernadora de Yucatán por el PRI; el secretario general de MC, Juan Zavala Gutiérrez; la cantante Rocío Banquells; la activista Kenya Cuevas, y el empresario Sergio Gil Rullán.

Para el Senado, por la misma vía, participarán Clemente Castañeda (relección); las ex dirigentes perredistas Alejandra Barrales y Amalia García (relección); Luis Donaldo Colosio Riojas, con el líder del partido, Dante Delgado Rannauro, como suplente, y la activista Patria Jiménez.

Claudia Ruiz Massieu, ex secretaria general del PRI; Patricia Flores Elizondo, jefa de la Oficina de la Presidencia de la República con Felipe Calderón; Gustavo de Hoyos, ex presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, y la raquetbolista Paola Longoria destacan en la lista de candidatos plurinominales que para la Cámara de Diputados definió ayer Movimiento Ciudadano (MC).

Horas antes, en entrevista, Delgado Rannauro defendió que su hijo menor, Dante Alfonso Delgado Morales, vaya a contender por una diputación en Veracruz: Va a dar la cara por los ciudadanos .

Explicó que aunque sus hijos participaron en la creación de MC, les pidió no buscar ningún cargo público hasta que él se hubiera retirado, pero el menor le hizo notar que no lo hará porque no puede permitir que actuales dislates y arrebatos de quien gobierna pongan en riesgo el desarrollo del país y de las nuevas generaciones .