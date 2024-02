D

e vez en cuando con personas que, de cualquier edad, pretenden iniciarse en el oficio de poeta, propongo un ejercicio: Dígame un verso suyo que le guste y otro que no le guste . Por lo general resulta que el segundo es bueno y el primero no, lo que conduce a pensar que su idea o percepción de la poesía es errónea. Hay que empezar por ahí.