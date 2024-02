U

na frase del director de la CIA, William Burns, de 67 años, dice todo: “La creciente fuerza militar y económica de China, la voluntad de Rusia de usar la fuerza militar en Ucrania y un número creciente de potencias regionales que aplican políticas exteriores independientes han conducido a un mundo de intensa competencia estratégica en la que EU ya no disfruta de una primacía indiscutible (https://fam.ag/3OzOb2u)”.

Hoy estamos lejos del libro de hace 27 años del rusófobo Brzezinski: El gran tablero de ajedrez: la primacía (sic) de EU y sus imperativos geoestratégicos. Burns es el último diplomático que queda en EU, sin contar las alturas de George Kennan, de quien quiso imitar sus huellas en Moscú.

Nadie de la tripleta jázara (https://bit.ly/3QqemJr) alcanza los niveles diplomáticos de Burns: ni el asesor de Seguridad Nacional de Biden, Jacob Sullivan –quien hizo el ridículo en un artículo del mismo Foreign Affairs que mandó borrar cuando bramó que Gaza (sic) se encontraba en mejores condiciones que nunca (https://bit.ly/3MkeFE5)– ni el muy mediocre Antony Blinken, ni la pugnaz Vicky Nuland de la secta de la familia Kagan (https://bit.ly/3OGeBin).

Burns confiesa que mientras Rusia constituye el desafío más inmediato, China es la mayor amenaza a largo plazo por lo que la CIA se ha consagrado en los pasados dos años a reorganizarse para reflejar tal prioridad . Burns no aporta nada y reitera los refritos de la competitividad , para no decir hostilidad, de EU ante la nueva alianza sin límites , a todas luces complementaria, de Rusia/China a la que me he referido desde 2019 (https://bit.ly/3QBsLCk y https://bit.ly/3HNhfzU). Ahora Burns pasa de su excelsa carrera de 32 años en el servicio exterior a su nuevo encargo de brujo aprendiz como máximo espía de EU, donde tiene el marcaje personal del vicedirector de la CIA, David Samuel Cohen, quien saltó de subsecretario en el Departamento del Tesoro de EU a cargo del espionaje financiero y el supuesto combate al terrorismo (de los enemigos más que de los amigos) y quien presuntamente comparte sus datos con el Mossad.

El ensayo de Burns es muy aburrido y no puede ocultar su patológica rusofobia ni su subrepticio coqueteo con China –quizá con el fin de intentar fracturar el núcleo del G-2 entre Rusia y China que ha gestado la eclosión multipolar policéntrica conjunta del BRICS plus y de la OPEP plus.