o hay prisa para que la oposición apruebe, o rechace, el paquetazo de reformas propuesto por el presidente López Obrador. Mejor si se tarda mucho. La candidata de Morena y aliados, Claudia Sheinbaum, las asumió como propias. Está invitando a sus seguidores a que las difundan en todo el país, incluso los convoca a que abran espacios de discusión. Los partidos de oposición quedaron en una situación difícil. Porque, ¿quién puede estar en contra de que el salario mínimo sea mayor a la inflación o que la atención médica sea un servicio universal y gratuito para todos? ¿O que los trabajadores se jubilen con 100 por ciento de su último salario? ¿Quién votaría a favor de que se reduzca la pensión de los adultos mayores? Este año su pensión subió a 6 mil pesos cada dos meses, se está pagando puntualmente. Si la oposición rechaza estas ideas, irritará a los electores; si las adopta, le hará el caldo gordo a Morena.

El arranque

Ayer se publicaron otras dos encuestas que confirman la amplia ventaja de Claudia sobre Xóchitl Gálvez. Una es interesante, porque la hizo un medio xochilteca. Mientras la candidata de la oposición seguía tocando puertas en Estados Unidos para que comisione gente a vigilar las elecciones de junio, Claudia Sheinbaum convocaba a sus seguidores a concurrir al inicio de su campaña el próximo primero de marzo en el Zócalo de la Ciudad de México.

Primero lo primero