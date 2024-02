Critica fallo de la SCJN que invalida la iniciativa eléctrica

P

ara decirlo claro y pronto: no estamos de acuerdo con la resolución de la SCJN que declara inconstitucional la Ley de la Industria Eléctrica.

La CFE no es, no debe ser, un competidor más en el mercado, por una sencilla razón: su móvil no es la ganancia, si bien debe operar con eficiencia para obtener márgenes adecuados para su viabilidad económica y financiera. Por tanto, no es aplicable a ésta el concepto de monopolio, el cual en la teoría económica convencional se atribuye a una empresa que en tal condición obtiene ganancias extraordinarias.

En relación con la anterior consideración, la CFE no produce una mercancía para obtener ganancias, sino un bien social con valor de uso, que en las actuales circunstancias de la vida moderna se ha configurado como un derecho humano que, por lo tanto, no puede quedar sujeto a los vaivenes del mercado.

Todo ello justifica que la CFE, como empresa pública, deba tener preponderancia en el sistema de generación y distribución de energía eléctrica y haga efectivo su papel de regulador del mercado.

Por lo tanto, todos los mexicanos, o la gran mayoría, debemos concientizarnos de esa situación y generar una corriente de opinión, que por supuesto llegado el momento se constituya como una sólida base para que ésta se traduzca en un marco jurídico integral que refleje esa consideración general.

José Juárez Medina

El Poder Judicial debe transformarse y servir al interés de la nación

El representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Alberto Pérez Dayán reafirmó el 5 de febrero que el Poder Judicial está para observar y defender la Constitución. Esto fue señalado en el día en que se evocó la Constitución de 1917.

En efecto, sí, pero, ¿a cuál Constitución se refería? ¿a la promulgada en 1917 en el recinto que ahora la están conmemorando en Querétaro? O a la que reformaron durante casi cuatro décadas orientadas en la defensa de los capitales oligárquico-nacionales y extranjeros. Porque no hubo en ese periodo ninguna de las reformas encauzadas a proteger a los diferentes sectores y clases sociales de la población.

La mayoría de los ministros tienen similares formaciones académicas y profesionales, por lo que no es de extrañarse la oposición a la Cuarta Transformación del actual gobierno, que pretende rescatar la orientación social de la decretada hace poco más de un siglo, empezando con la eliminación de la corrupción, la simulación, el engaño, situaciones que comparten más de las tres cuartas partes de la población mexicana, como se demostró en 2018.

Por ello, el actual Poder Judicial debe reformarse y responder a los intereses nacionales ofendidos durante el periodo neoliberal.

Rubén Cantú Chapa

Sería un progreso de la izquierda garantizar el derecho al agua, opina

En el paquete de reformas que el Presidente envió el lunes para su legislación, me parece relevante la de no otorgar concesiones a particulares en zonas con baja disponibilidad de agua en cantidad y calidad, como el norte y centro de México, una región que está recibiendo el mayor número de empresas atraídas por la relocalización. Considero que si esa iniciativa se eleva a rango constitucional se priorizará el consumo doméstico en las áreas donde hay más escasez de agua, lo cual sería un progreso de la izquierda.