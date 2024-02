Bel Trew

Miércoles 7 de febrero de 2024, p. 26

Tel Aviv. Familias y médicos en Rafá –el último refugio para los palestinos en Gaza– han advertido de una catástrofe si Israel cumple su promesa de avanzar hacia esa población fronteriza.

Rafá, en la frontera con Egipto, alberga ahora a más de un millón de personas, la mayoría de las cuales huyeron de otras partes de Gaza después de que Israel lanzó el bombardeo más intenso de su historia contra la franja, en represalia por el sangriento ataque de Hamas, el 7 de octubre pasado.

Muchos duermen en tiendas de campaña hechizas en escuelas, patios de escuela, en las calles y en edificios abandonados, y las familias relatan que cocinan en hogueras y lavan en el mar.

No queda literalmente ningún lugar adónde ir , comentó Youssef (su nombre real se encubre por seguridad), quien vive en Rafá con su esposa e hijo. Describió que cientos de miles de personas, desplazadas de toda la Gaza destruida, duermen en las calles.

El hospital que tenemos es muy pequeño y muy poco desarrollado, hasta el punto de que incluso en tiempos normales no se da abasto. El más cercano de mayor tamaño está a 30 minutos, en Jan Yunis, que ya está bajo intenso bombardeo .

La única esperanza para personas como Youssef es un acuerdo de alto el fuego, negociado por Qatar, Egipto y Estados Unidos, que realizan frenéticos intentos por alcanzarlo. Es el foco del viaje actual del secretario de Estado Antony Blinken por la región, el quinto desde que surgió la guerra en octubre, donde ayer reiteró que un acuerdo es posible y esencial .

Sin embargo, Israel ha amenazado con volcar en cualquier momento toda la ferocidad de su ejército sobre Rafá. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha afirmado que su país está en camino a la victoria absoluta y no cederá .

Esta promesa ha aterrado a las familias en Rafá, algunas de las cuales han sido desplazadas tres veces ya por órdenes de los militares israelíes, y declararon a The Independent que se preparan para lo peor.

Las filas para recibir comida son interminables , dijo una mujer. Uno de los pocos hospitales en Rafá tiene sólo 65 camas y carece de unidad de cuidados intensivos, señaló un médico palestino.

Sarah, estudiante de 25 años, dijo que varios miembros de su familia fueron heridos de gravedad por proyectiles israelíes en Jan Yunis hace unas semanas y acaban de ser evacuados hacia Rafá, que entonces se suponía era un lugar seguro. Ahora se preparan para irse de nuevo, aunque su tío está en terapia intensiva.

Nuestra única esperanza es un alto el fuego, es por lo que oramos día a día , refirió a The Independent desde una población al norte de Rafá, que pidió no nombrar por razones de seguridad.

Tres veces desplazada ella misma, señaló que sólo en fecha reciente hizo su primer intento de salir de casa en meses para adquirir víveres, pero hubo un ataque aéreo cuando hacía fila con cientos de personas para comprar pan.

Filas todo el día por comida

Fue terrible. La bomba destruyó una mezquita junto a nosotros. Nunca había visto una fila tan larga para el pan. La gente se forma todo el día y toda la noche para obtener comida para su familia , añadió, compartiendo fotos de las multitudes que esperan.

Se expresó aterrada con lo que está por venir.

Estamos rodeados. Nuestra única esperanza es que pongan fin a esto.

Naciones Unidas ha descrito a Rafá como una olla de presión de desesperación , y advirtió que si hubiera un ataque por tierra no habría adónde escapar, de no ser Egipto. Funcionarios israelíes han dicho que se coordinarían con Egipto para trasladar a civiles al norte de Rafá, pero las familias que ya han sido expulsadas de sus hogares y refugios dicen que ya no hay adónde ir.

El Cairo ha advertido en repetidas ocasiones que no permitirá el ingreso de refugiados palestinos, aduciendo que con ello previene un despojo permanente.

Las autoridades egipcias también han advertido que cualquier despliegue israelí en la frontera amenazaría el tratado de paz que las dos naciones firmaron hace cuatro décadas. Esto pone aún más presión en la región, que ya está al borde de una guerra más extensa, pues milicias apoyadas por Irán en Irak, Siria y Yemen han intensificado los ataques sobre fuerzas estadunidenses en la región y a las rutas de transporte global, en represalia por la ofensiva israelí.

En tanto, Israel y el poderoso grupo militante libanés Hezbolá intercambian todos los días fuego en la frontera, y en semanas recientes aparentes ataques israelíes han dado muerte a altos comandantes de esa milicia.

Con todo, el ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant, ha prometido que sus tanques y efectivos avanzarán hacia Rafá y continuarán hasta tener dominio total sobre todo el enclave de 42 kilómetros.