Miércoles 7 de febrero de 2024, p. 28

Texcoco, Méx., El Consejo Universitario (CU) concedió al rector de la Universidad Autónoma Chapingo (Uach), Ángel Garduño García, un permiso para ausentarse por cuatro meses del cargo y enfrentar un proceso penal por el delito de violación.

Garduño García envió una carta que fue leída durante la sesión extraordinaria del CU, en la cual solicitó licencia sin goce de sueldo:

“Debido a las acusaciones que de manera dolosa y ventajosa han circulado en medios públicos y redes sociales sobre un proceso legal que enfrento por presuntos actos que me imputan, solicito, con fundamento en los artículos 29 y 43 del Estatuto de la Uach, permiso sin goce de sueldo como rector por un periodo de cuatro meses, a partir de la fecha de autorización, para abocarme a la defensa legal a la que tengo derecho y a la cual durante este tiempo me he visto impedido.

“Asimismo, deseo no causar ningún tipo de daño a la institución ni entorpecer ninguno de los procesos que a diario necesitan atención del rector. Al finalizar el proceso legal procederé a reasumir las riendas de nuestra universidad, como me fue encomendado por la comunidad, pues sé que las acusaciones vertidas en mi contra no tienen sustento alguno y han sido utilizadas para ensuciar mi nombre y sólo buscan desestabilizar a nuestra alma mater”, precisó en el escrito.