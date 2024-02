Jorge Caballero

Con el ánimo rebosado que le caracteriza, Damián Alcázar, sobre su faceta de productor en la puesta en escena de Enredo barroco, piezas con historias, dice en entrevista con La Jornada: es una maravilla seguir con más funciones, así como producirla, participar y disfrutar de la danza contemporánea .

Enredo barroco, piezas con historias regresa para participar, con tres funciones el 23, 24 y 25 de febrero, en la celebración de los 30 años del Centro Nacional de las Artes.

Indicó que la obra a cargo de la compañía Travesías Escénicas, bajo la dirección de Amada Domínguez y Marcela Aguilar, es un espectáculo a manera de pasarela que presenta piezas con historias mediante el lenguaje natural de la danza, todo a partir de las pasiones que son los motores de vida, que impulsan la sobrevivencia, trazan el camino y se convierten en historia personal .

El actor de La ley de Herodes cuenta la manera en que fue tomando forma esta colaboración: “el primer significado de Enredo barroco es darse cuenta que si se unen esfuerzos se consigue cualquier cosa. Platicando con Amada Domínguez se me ocurrió plantearle el reto de hacer una compañía teatral; ella aceptó y llamó a la coreógrafa y amiga Marcela Aguilar, a quienes por cierto conocí en la Universidad de Xalapa hace como 40 años. Bueno, a ellas se les ocurrió hacer este Enredo barroco… y cuando vi los ensayos me di cuenta de que estaba formidable. No me costó gran cosa, unimos esfuerzos y algunos talentos para poderla montar”.

Posteriormente completa el protagonista de El poderoso Victoria: “me fui a ver a ver a la secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto, quien se sorprendió de que estuviera produciendo danza. Alejandra se maravilló, de principio me dio varios espacios para presentar Enredo barroco…, posteriormente la vio y decidió apoyar a los bailarines; la danza en la Ciudad de México es una disiciplina de las más castigadas”.

Hay que precisar que este sí es un enredo es barroco, porque así es la cosmovisión latinoamericana: real-maravillosa, con su naturaleza de constantes metamorfosis, mágica, creación de formas y simbiosis, donde el asombro se vuelve cotidianidad .