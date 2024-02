Ap, Afp y Europa Press

Tras ser escoltado con esposas para ingresar a la corte en Barcelona, Dani Alves se sentó en silencio y escuchó a una serie de personas dar testimonio durante el segundo día de su juicio por presunta agresión sexual a una mujer en una discoteca en 2022.

Los fiscales buscan nueve años de prisión como sentencia para el futbolista si es declarado culpable, mientras los abogados que representan a su acusadora piden 12. El jugador rendirá hoy su declaración, la cual ha modificado en diversas ocasiones desde su detención en enero de 2023.

Varios agentes de los Mossos d’Esquadra (policía autonómica de Cataluña) declararon que la joven dudó en denunciar porque tenía miedo a que se hiciera público su nombre y se creyera que era la culpable de todo lo sucedido.

Denunciante dijo no querer dinero