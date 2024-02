Mónica Mateos-Vega

Periódico La Jornada

Miércoles 7 de febrero de 2024, p. 5

Con cinco meses de embarazo, la doctora Magdalena González Sánchez subió al volcán Sierra Negra de Puebla con un objetivo en mente: encontrar el mejor lugar para instalar en México el primer observatorio de rayos gamma, a 4 mil 100 metros sobre el nivel del mar.

Hoy recuerda aquellos momentos que sucedieron en 2005 como una anécdota de la que se siente orgullosa, pero que fue un desafío en su carrera como astrofísica no sólo porque le costó trabajo encontrar financiamiento y apoyo institucional para ese proyecto, sino porque tuvo que superar miedos e inseguridades.

González Sánchez es una de las pioneras mexicanas en el estudio de la energía más poderosa hasta ahora conocida, los rayos gamma, proveniente de estrellas que están en los confines del universo. Fundadora y responsable del observatorio HAWC (High Altitude Water Cherenkov), que hoy aloja a más de 150 investigadores de Estados Unidos y Europa, también ha colaborado y participado en descubrimientos de destellos y pulsaciones de alta energía que provienen de fuera de nuestro planeta.

En el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), González Sánchez coordina un grupo de trabajo en esos temas, conformado por posdoctorantes y estudiantes de todos los niveles académicos, cuyos hallazgos tienen un largo camino por delante.

Encuentro con el mundo de las ciencias en la secundaria

En entrevista con La Jornada, narra que fue en la secundaria cuando descubrió el mundo de las ciencias, gracias a sus profesores que, además, trabajaban en la UNAM dando clases o como ayudantes de científicos. También tuvo oportunidad de participar en las olimpiadas de química.

Sin embargo, se recuerda como una niña temerosa de hacer ciencia, no sólo porque era algo desconocido para sus padres (su papá es abogado), sino porque en su época de juventud “se creía que para hacer ciencia se tenía que ser un Einstein, es decir un genio, y yo estaba muy lejos de considerarme así.

“Mi mamá compró una computadora, pero era de las que decían ‘no la toques porque la vas a descomponer’, pero por otro lado mi papá leía mucho y compraba revistas como Selecciones y Muy interesante, que traían artículos que me fueron abriendo la vocación.

“Cuando tuve que elegir una carrera universitaria lo que más me llamó la atención fue el reto del aprendizaje, por eso opté por física, me gustaba entender las cosas. Mi papá me dijo que me iba a morir de hambre, que estudiara otra cosa, pero le contesté: ‘no, yo quiero estudiar física’. No sabía ni por qué ni para qué, pero quería hacerlo.

“En este punto creo que me ayudó ser mujer, porque no tenía el compromiso de ser proveedor de una familia o la presión de hacer un patrimonio. Todos pensaron: ‘bueno, igual cuando te cases te van a mantener’.