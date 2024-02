L

os partidos Demócrata (PD) y Republicano (PR) han convertido el tema migratorio en un intríngulis de lances políticos y juegos de vencidas corruptas. El comportamiento cínico de los miembros de esos partidos deja en claro, una vez más, que los migrantes les importan un bledo. Los desharrapados, que emprenden caminos impensables para huir de la falta de seguridad o del hambre, son ahora el leitmotiv de la elección presidencial en EU.

EU o la Unión Europea (UE) pueden gastar miles de millones de dólares en la guerra de Ucrania o en el genocidio de Gaza, pero quieren aportar un penny para un problema colosal, los migrantes, del que son progenitores. El PR ha sido opuesto a la migración por convicción ideológica. El PD lo es ahora en la coyuntura electoral. En octubre pasado Biden pidió al Congreso 106 mil millones de dólares para Ucrania e Israel, para contrarrestar a China en la región del Indo pacífico y, de esa suma, 13.6 mil millones para reforzar su frontera con México (no para atender el tema migratorio), acompañados del plan para discutirlo con los senadores. Los republicanos habían dicho no, a los recursos para Ucrania, a menos que hubiera un plan suficiente para la frontera. Un intercambio no sense –pero as usual–, que está en curso con montos aumentados.