Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Martes 6 de febrero de 2024, p. 14

La conmemoración del 107 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917 propició diferencias entre representantes de los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo sobre la división de poderes y la importancia de los contrapesos.

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Alberto Pérez Dayán, amagado de juicio político por Morena por haber declarado inconstitucional la Ley de la Industria Eléctrica, aseveró que ninguno de los poderes está por encima de la Constitución. Y aunque no siempre se quiera atender así , defender la Constitución es defender al pueblo .

En representación de la ministra presidenta, Norma Piña, Pérez Dayán recordó que desde la promulgación de la Carta Magna de 1917 se afirmó que la esencia de la magistratura es muy distinta de la función social que ejerce el representante político.

Hay que alejar el Poder Judi­cial de la política y no arrojarlo al fon­do de ella para que no resulte un juego de las pasiones. Militancia y judicatura no son afines , puntualizó.

En contraste, la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa Alcalde, afirmó que las iniciativas de reformas constitucionales que ayer presentó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, representan devolver el humanismo a la Constitución que fue sometida por el neoliberalismo en otras ­administraciones.