principios del sexenio se discutió en Palacio Nacional la idea de proponer al Congreso de la Unión una nueva Constitución. Sin embargo, titubearon; no se pusieron de acuerdo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero (le decían la ministra ), el asesor jurídico, Julio Scherer Ibarra, y otros miembros del gabinete. Apenas tomaba las riendas la nueva administración y prefirieron la ruta de ir presentando reformas particulares progresivamente, no fuera a reaccionar mal el sector privado por el infundado temor de una Constitución de corte chavista. Ayer el presidente López Obrador presentó un paquetazo que, a reserva de contarlos minuciosamente, contiene una veintena de cambios.

Casi una nueva Carta Magna

La Constitución se compone de 136 artículos más los transitorios. Hasta ahora Morena ha conseguido modificar 62. Si llegaran a aprobarse los cambios propuestos ayer, sumados a los que ya están en vigor, contarían casi como la nueva Constitución que no transitó hace cinco años. Ahora enfrentará más resistencia, porque su discusión será contaminada por el proceso electoral. Aunque los partidos de oposición no han crecido, al contrario, perdieron las elecciones en más de 20 estados, tienen el suficiente número de votos en el Congreso para ejercer un bloqueo. El paquetazo es un pendiente para las cámaras de Senadores y Diputados que serán electas el próximo mes de junio. Y, desde luego, será Claudia Sheinbaum quien finalmente decidirá darles luz verde según las circunstancias políticas y económicas que prevalecerán entonces.

El ministro