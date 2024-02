Naciones Unidas, que describe la población como una olla de presión de desesperación , ha advertido que cualquier ofensiva en la zona sería devastadora para los civiles, que luchan con la escasez de comida, agua y suministros médicos y no tienen adónde ir.

Una prioridad clave del viaje será dar un mensaje directo a los países de la región de que Estados Unidos no desea que el conflicto crezca y no lo intensificará , según un alto funcionario en una plática con reporteros en el camino a Riad.

The Independent

Este fin de semana, Estados Unidos lanzó su más significativa ola de ataques en años contra facciones armadas con respaldo de Irán en Irak y Siria, en represalia por la muerte de tres militares estadunidenses, dos hombres y una mujer, en Jordania, la semana anterior. El sábado, Estados Unidos y Gran Bretaña atacaron posiciones en poder de rebeldes hutíes en Yemen, en un intento por detener ataques contra barcos en el mar Rojo, los cuales han interrumpido embarques e incluso alimentado la inflación global.

El jefe de Hamas en el exilio, Ismail Haniyeh, dijo la semana pasada que viajaría a El Cairo para dar su respuesta a la propuesta de alto el fuego, pero no ha llegado. Funcionarios con conocimiento del acuerdo declararon a The Independent que, si bien varios detalles logísticos han sido nominalmente aprobados, aún quedan varios puntos claves: Hamas quiere que Estados Unidos presione por un alto el fuego permanente, no sólo una tregua temporal y un intercambio de rehenes. Sin embargo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha prometido en repetidas ocasiones aniquilar a Hamas y lograr la victoria total , insistiendo en que cualquier pausa en los combates sería temporal. Enfrenta presión de los miembros de extrema derecha de su partido, que han amenazado con renunciar antes que aceptar un alto el fuego de largo plazo.

Desplazada, más de 80 por ciento de la población

Más de 80 por ciento de la población de Gaza está desplazada. Nuevos análisis realizados por la Universidad de la Ciudad de Nueva York y la Universidad Estatal de Oregon muestran que más de la mitad de los edificios del territorio han sido dañados o destruidos. Se teme que miles de cadáveres estén enterrados en los escombros. Un paralizante sitio impuesto por Israel ha dejado también cientos de miles sin acceso a provisiones suficientes. Hay preocupación de que la cuenta de muertos suba con rapidez ahora que Israel anuncia que se prepara para un potencial ataque por tierra a Rafá, uno de los pocos lugares restantes de refugio en Gaza.

Un funcionario israelí declaró a Reuters que los militares se coordinarían con Egipto para encontrar formas de llevar al norte a personas desplazadas. Pero no está claro adónde irían, puesto que las principales ciudades cercanas, como Jan Yunis, han sido destruidas.

Tanques israelíes han estado avanzando en las dos semanas pasadas en Jan Yunis, que se encuentra a pocos kilómetros de Rafá y alberga a cientos de miles de desplazados.

Los combates han empezado de nuevo también en la ciudad de Gaza y en el norte de la franja, en zonas que Israel afirmó haber sometido en los primeros dos meses de guerra. En total, Tel Aviv asegura haber matado a 10 mil hombres armados y perdido 226 soldados en Gaza.

Tom White, director en Gaza de la Agencia de Apoyo y Obras de Naciones Unidas para Refugiados Palestinos en el Cercano Oriente (Unrwa), señaló ayer que un convoy con alimentos que esperaba para avanzar hacia el norte de Gaza fue golpeado por fuego naval israelí, y compartió una foto de un camión parcialmente destruido.

La Unrwa, que emplea a 13 mil personas en Gaza y es la principal agencia que provee de alimentos y provisiones a palestinos en la franja sitiada, ha advertido que se quedará sin recursos después de que al menos una docena de países suspendieron temporalmente el financiamiento, ante acusaciones de que algunos empleados de la agencia participaron en el ataque del 7 de octubre.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, anunció la creación de un comité independiente para evaluar la neutralidad de la Unrwa, tras las acusaciones de Israel.

© The Independent

Traducción: Jorge Anaya