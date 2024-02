Pero por primera vez en décadas, un presidente demócrata está endosando una reforma de inmigración que no incluye medidas sustanciales para regularizar a los dreamers ni la gran mayoría de otros de los 11 millones de indocumentados en Estados Unidos.

Olvidan a los dreamers

“Ausente en el proyecto de ley está la protección y un plan de legalización muy necesario de los dreamers y otros que carecen de una condición legal permanente y que han estado contribuyendo a nuestro país durante años”, declaró la Asociación Estadunidense de Abogados de Inmigración (AILA) en un análisis del proyecto de ley. Agrega que la nueva autoridad de expulsión del proyecto, el cual permite la deportación rápida de solicitantes de asilo que ingresando entre puertos de entrada resultará en grandes campamentos de migrantes esperando del lado mexicano de la frontera, propiciando crimen y violencia en esa región y haciendo más caótica y violenta a la frontera, en lugar de más segura y ordenada .

Además, AILA señala que clausurar la frontera aun por unos cuantos días es imposible. “Ningún presidente en la historia ha ‘cerrado la frontera’ con éxito, y es poco probable que alguien pueda lograrlo”, afirmó Aaron Reichlin-Melnick, director de políticas de AILA.

No está solo en esa evaluación. No puedes empujar de regreso a 8 mil migrantes al día sin la aprobación de los mexicanos , señaló un ex funcionario estadunidense a NBC News la semana pasada antes de que fuera finalizado el proyecto de ley. Se generarían oleadas frenéticas en las partes debilitadas de la frontera . Agentes de la Patrulla Fronteriza también comentaron a medios que la propuesta para cerrar la frontera llevaría a más alboroto y no es la solución .

Pero sorprende aún más que todas estas concesiones históricas de Biden y los demócratas podrían acabar sirviendo de nada, ya que este proyecto de ley parece tener pocas posibilidades de ser aprobado por el Congreso. El Senado ha programado un primer voto de procedimiento el miércoles para hacer una primera prueba de si tiene suficiente apoyo en la cámara alta.

Mientras tanto, el presidente republicano de la cámara baja, Mike Johnson, declaró ayer: he visto lo suficiente del proyecto de ley, y es aún peor de lo que esperábamos, y no logrará ni acercarse a poner fin a la catástrofe fronteriza que el presidente ha creado . Uno de sus lugartenientes encargado de manejar votos en la cámara avisó que los republicanos probablemente ni siquiera permitirán que se realice un voto sobre la propuesta.

Todo indica que, por ahora, el liderazgo republicano, bajo influencia directa del probable candidato presidencial de su partido Donald Trump, ha concluido que es políticamente mejor dejar que la crisis en la frontera persista durante el ciclo electoral de este año.

Por ahora parece que los republicanos y el ex mandatario están triunfando en esta jugada política al haber obligado al presidente y a los demócratas a endosar medidas que han rechazado durante décadas y, que al final, ni serán aprobadas, e incluso si se aplican, tienen aun menos probabilidad de funcionar.