Ricardo Montoya

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 6 de febrero de 2024, p. 30

Mineral del Chico, Hgo., La presa La Estanzuela, ubicada en la comunidad del mismo nombre, está prácticamente seca; donde hasta hace dos años había agua, hoy los lugareños pastorean ovejas.

En un recorrido que realizó La Jornada se constató que sólo quedan dos pequeños cuerpos de agua verdosa, uno en la orilla sur y otro en la norte.

De acuerdo con los pobladores, el embalse se quedó sin líquido en noviembre pasado. Todo el terreno del área central, donde el agua llegó a tener una profundidad de 20 metros, está erosionado y con grietas. Gran parte del suelo es arenoso y los bordes lodosos, como pantanos.

José, uno de los vecinos de La Estanzuela, dijo que en 30 años la presa no habría sufrido una desecación de tal magnitud. Aun con el bajo nivel del agua, en la zona sur había algunos visitantes que practicaban la pesca.

Se les preguntó si había truchas y uno de ellos respondió que sí, pero que aún no había logrado pescar una. Se observó a unas cuantas aves.

Francisco Morales, abogado especialista en medio ambiente e ingeniero agrónomo, consideró que las grietas en el fondo del embalse se formaron por la desecación paulatina del terreno y la erosión.

Técnicamente se dice que el suelo se intemperiza, fundamentalmente por la acción del viento y el sol; aunque también se observa salinización del agua, con lo cual se agota la biota (conjunto de la fauna y flora) acuática .