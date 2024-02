Rata de dos patas, Invítame a pecar, Mi vecinita, Tu última parada, Hombres malvados, Taco placero, Las mujeres mandan, Mi razón, Cheque en blanco, Me saludas a la tuya, El telescopio, Las rodilleras, Piérdeme el respeto, Que me perdone tu perro, Viejo rabo verde, No te pases de vivo y Tres veces te engañé son algunas de las canciones representativas del gran repertorio de la llamada Reina del pueblo.

Paquita la del barrio siempre dice que hubo épocas en que el hombre se sentía muy fregón, pero ahora les estamos dando clases . Por ello, sus presentaciones provocan el disfrute y la catarsis de las mujeres que van a ver sus espectáculos y abren los ojos a la realidad con las canciones de la intérprete veracruzana, sobre todo, al escuchar frases como ¿No que no tronabas, pistolita? , “¿me estás oyendo, inútil?, me saludas a la tuya o “bueno para nada, pa’ puras vergüenzas”, entre otras que se entretejen entre sus temas de amor y contra de ellos.

▲ Paquita la del barrio –en imagen de 2002– desata catarsis entre las mujeres que acuden a sus espectáculos. Foto Alfredo Domínguez

Con Las rodilleras, Francisca Viveros Barradas provoca el cotorreo: Te burlaste de mí, te carcajeaste; me trataste peor que a tus calzones, pero ya me cansé de aguantar y hoy te vas a chiflar mis humildes canciones. Y ahí te dejo el remedio milagroso, te lo vas a poner por si te arde y ahí te dejo ese par de rodilleras, ¿sabes para qué?, para que hinquen a tu madre . Con la infaltable Tres veces te engañé recuerda: Tu que me dejabas, yo que te esperaba, yo que tontamente siempre te era fiel / desgraciadamente hoy fue diferente me tope con alguien creo que sin querer / tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañe / la primera por coraje, la segunda por capricho, la tercera por placer / y después de esas tres veces y después de esas tres veces no quiero volverte a ver .

La inmortal Rata de dos patas cuya letra engloba muchas de las conocidas frases de Viveros Barradas: Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho / infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho/ Alimaña, culebra ponzoñosa deshecho de la vida, te odio y te desprecio/ Rata de dos patas te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero aún siendo el más maldito comparado contigo se queda muy chiquito .