Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Martes 6 de febrero de 2024, p. 7

Francisca Viveros Barradas es enfática cuando afirma que no se considera un símbolo feminista, pero a lo largo de su trayectoria artística, en la que es reconocida como Paquita la del barrio, ha sido gran inspiración para las mujeres en su empoderamiento y resistencia frente a la cultura machista.

La cantante de 76 años, franca, auténtica y humilde ante el legado que ha formado en más de cinco décadas, en entrevista con La Jornada reitera: aunque lo digan todos los demás, no soy un ícono .

Hubo un tiempo, mencionó, en que al principio de mi carrera me sentí encasillada con esta imagen, pero si se da usted cuenta, las mujeres ya no son las mismas desde que escuchan a esta servidora, pues agarran las canciones para defenderse, pero no para otra cosa .

La charla con la intérprete de Rata de dos patas, Tres veces te engañé y Cheque en blanco, se da en uno de los camerinos del Lunario del Auditorio Nacional, tras una conferencia compartida con la Sonora Santanera y María Fernanda para anunciar el concierto de la gira La última parada, que ofrecerán el 18 de este mes en el coloso de Reforma.

Tras cruzar la puerta del camerino, Paquita, sentada, seria y apacible, recibe a la reportera. Viste un blusón fucsia y sandalias; grandes anillos adornan sus manos y está acompañada de varias personas de su equipo.

Sí, he abierto los ojos de las mujeres con mis canciones, pero no lo digo porque no me gusta, pero a ustedes (los periodistas) no tengo nada que ocultarles , afirmó la intérprete de pocas palabras y que con mucha seguridad sostiene lo que dice.

Que sirvan de algo las canciones

Frente a frente, Paquita es menos elocuente que cuando resplandece en el escenario al lanzar en sus conciertos las frases que tanto disfruta su público femenino y uno que otro caballero, como ¿Me estás oyendo, inútil?

Francisca Viveros toma un respiro y continúa: Si ellas agarran las canciones para defenderse, ¡qué bueno que sirvan para algo!, y así olvidan penas, tristezas, y que no nos apantallen .

–¿Qué recomendaría a las chavas que se dejan maltratar? –se le pregunta.

–Ahí corresponde a los padres aconsejar a sus hijos, porque nunca acabas de conocer a las personas. Es decir, no hay como que la chamaca trate al novio, y si le parece bien todo lo que sucede, adelante. Si no, que ni se metan ahí”.