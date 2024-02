Una fue cuando en 2003 Las Vegas Convention and Visitor Authority pidió transmitir un comercial durante el Supertazón para promocionar la ciudad. La NFL se rehusó.

Se podrían haber tomado los desaires de la NFL de forma personal, especialmente debido a dos decisiones de la liga que no les cayó nada bien.

Ahora la NFL no se satisface con Las Vegas. Los Raiders han jugado en el estadio Allegiant en el Strip desde 2020 y el próximo domingo recibirá el Supertazón 58 entre los Jefes y los 49ers.

“A largo plazo pensamos que no valía la pena pelear con ellos porque podían apagar el switch y no habrían juegos de futbol americano”, reconoció Vaccaro. Entonces tienes que aguantarte .

Luego en 2015, el entonces mariscal de campo de los Vaqueros de Dallas, Tony Romo, tenía programado encabezar una convención de fantasy football en el Venetian, pero la NFL lo prohibió debido a que era propiedad del casino. Romo demandó sin éxito a la liga.

En 2017, los dueños aprobaron que los Raiders se mudaran de Oakland a Las Vegas. Un año después la Suprema Corte invalidó la Ley de Protección de Deportes Profesionales y Amateur que abrió la puerta para legalizar las apuestas más allá de Nevada.

En un evento en diciembre por el Supertazón, el comisionado Roger Goodell dijo que no se hubiera imaginado 10 años antes que estaría en Las Vegas para promocionar el evento más importante de la liga. Se han convertido en la ciudad del deporte .

David Highhill, gerente general de apuestas de la NFL, aceptó que la liga no tuvo otra opción que reconocer la nueva realidad. El Supertazón no sólo será en Las Vegas, si no que transmitirán comerciales de apuestas.

Es nuestro trabajo asegurarnos que reaccionamos al mundo que nos rodea , indicó Highhill.