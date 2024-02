El último reinado en la NFL fue el de Brady. La duda es si a Patrick le alcanzará el tiempo para superarlo. Aunque está lejos de los siete títulos de Tom (seis con los Patriotas y uno con los Bucaneros), el de Texas tiene como ventaja su corta edad. A sus 28 años, está en búsqueda de su tercer campeonato el domingo.

En cinco años vamos a tener tres Supertazones más , dice Yadi. Sin embargo, va más allá y se pregunta ¿y si Pat no estuviera en el equipo? , al mismo tiempo que dimensiona lo que significa Mahomes para la franquicia. Aunque tarda en imaginarlo, finalmente contesta.

“No estaría el equipo donde hoy está. Tal vez llegarían a playoffs, y hasta ahí. Es un hecho que tenerlo nos da mucha seguridad como aficionados. Al final su liderazgo es de esas cosas que más pesan en el campo. Es el gran exponente de la época actual”, analiza.

Luego de ponderar el talento de Mahomes, pone sobre la mesa otro asunto que también disfruta platicar, el romance de Taylor Swift y Travis Kelce y lo que han desencadenado las fans de la cantante. Según información del blog The Muffin, un día después de acudir al partido de Kansas y Chicago, el jugador ganó 300 mil seguidores en sus redes sociales. Las ventas de sus jerseys subieron 400 por ciento.

“Lo que no me gusta de las swifties es que juran que Taylor hizo famoso a su novio, y eso no es cierto. Los que estamos inmersos sabemos que Kelce es un gran atleta y el mejor ala cerrada de la NFL.

No me gusta el odio que tiran, sólo eso. Me agrada que las mujeres se involucren en un deporte que es frecuentado en mayor medida por hombres. Si son aficionadas, bienvenidas, si es para echar chismes, no me agrada , finaliza.

Como los equipos de antaño, los Jefes han combinado el espíritu de la época y el éxito para crecer su afición desde su ciudad hasta Hollywood, e incluso fuera de Estados Unidos, como actualmente lo hace en México.