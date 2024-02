Mónica Mateos-Vega

Periódico La Jornada

Martes 6 de febrero de 2024, p. 5

A sus 11 años, Fernanda Ximena Villanueva Infante tiene ya una vigorosa trayectoria en el campo de las ciencias. Además de ser campeona olímpica de matemáticas como representante de su estado Baja California Sur, acaba de terminar el diseño de un pequeño robot detector de incendios.

Más que sueños infantiles, la estudiante de sexto de primaria tiene proyectos concretos a futuro. Quiero ser ingeniera, arquitecta y mecánica, quiero estar en la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) , dice con seguridad en entrevista con La Jornada.

Añade que su gusto por las matemáticas comenzó “desde que estaba chiquita, quizá desde primero de primaria o antes, cuando empecé a aprender a multiplicar, hacía competencias con mi mamá y cada vez que yo contestaba primero y bien me ganaba 10 pesitos.

“Mi papá me comenzó a poner problemas que vio en redes sociales. Vivíamos en Los Cabos, pero mi escuela no participaba en los concursos de matemáticas, entonces nos cambiamos a La Paz. Cuando quedé seleccionada para la olimpiada nacional mis maestros me felicitaron, y desde que entré este año a la nueva escuela mis compañeros me han estado pidiendo que les ayude; por ejemplo, no saben cuánto es dos al cuadrado o a la tercera potencia, y les explico que ese numerito que va arriba quiere decir que el número que está abajo está multiplicado por sí mismo, ya sea dos o tres veces.

Entre más haces matemáticas más vas descubriendo cositas que hacen que te gusten, esas cositas son como truquitos para resolver los problemas. Me encanta el álgebra porque ahí tienes que poner variables y puedo sacar fórmulas para que después sea más fácil resolver los problemas. También hago rápido los problemas de geometría, sobre todo cuando se tiene que sacar ángulos.

Mención honorífica y medalla de plata

En su primera competencia de matemáticas, cuando cursaba cuarto de primaria, Fernanda relata que fue la única de su equipo que obtuvo un premio: mención honorífica. Cuenta que sus compañeros se desanimaron porque no ganaron nada y ya no quisieron volver a participar, pero ella no desistió. Regresó a concursar al siguiente año y ganó medalla de plata. Ahora forma parte de la preselección de niños y jóvenes de primaria y secundaria a nivel nacional que buscan un lugar en el equipo que representará a México en la Competencia Internacional de Matemáticas que se realizará en verano en India.

A Fernanda le apasionan también la robótica y la programación, en especial le gustan los dispositivos de la empresa Arduino, que diseña y manufactura placas de desarrollo de hardware para construir dispositivos digitales e interactivos que puedan detectar y controlar objetos del mundo real.

Miniagujero de gusano para viajar...

La pequeña experta explica a este diario: “en esas placas vas conectando cables para hacer robots. En un concurso de ciencias hice un detector de incendios. Lo puse dentro de una casita, hasta con luces. Ahí coloqué la plaquita de Arduino, conectada a un sensor que detecta humo. También lo conecté para mandar los datos a una aplicación que te avisa cuánto fuego hay, y le puse un aparato que suena. Entonces le acerqué un cerillito para probarlo, lo apagué frente al detector y sí sonó pip, pip, pip.