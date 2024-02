Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Martes 6 de febrero de 2024, p. 33

Ante la falta de agua tratada para riego proveniente del cerro de La Estrella, los cultivos en más de mil 200 hectáreas de Mixquic, en la alcaldía Tláhuac, se encuentran en riesgo, en perjuicio de alrededor de 600 productores, quienes pidieron la intervención del Gobierno de la Ciudad de México para que se regularice el suministro.

Los horticultores señalaron que desde finales del año pasado, una falla en los sopladores o turbinas de la planta de tratamiento del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) provocó que la dotación disminuyera, a grado tal que los canales se encuentran a 20 por ciento de su capacidad.

Comentaron que ya hubo reuniones con personal de la dependencia capitalina, que se comprometió a regularizar el suministro a partir del 29 de enero, lo que no ocurrió. Ahorita estamos sembrando el romero que se cosechará para Semana Santa, pero si no llega el agua a tiempo no va a crecer .