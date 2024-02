Enrique Méndez y René Alberto López

Lunes 5 de febrero de 2024, p. 9

Villahermosa, Tab., La designación formal de los candidatos a las alcaldías y diputaciones federales por Morena está por conocerse, pero aquí los amarres entre los grupos políticos que dominan el partido se pactaron desde enero.

Las fórmulas para seis diputaciones federales se dividieron en partes iguales entre personajes cercanos al ex mandatario estatal y ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y el candidato a gobernador Javier May Rodríguez.

Y la alcaldía de Centro aún no se decide entre la actual presidenta municipal, Yolanda Osuna Huerta, y Daniel Casasús, delegado federal del Bienestar desde 2021, cuando Carlos Manuel Merino Campos fue designado gobernador interino en lugar de López Hernández.

El pacto para las seis candidaturas a diputados federales es el siguiente: de los cercanos a López Hernández, el distrito electoral federal 1 será asignado a Julio Gutiérrez Bocanegra, alcalde de Macuspana; el 3, a la ex dirigente estatal del partido Tey Mollinedo, y el 6, al presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Jaime Lastra.

De los políticos del grupo de May Rodríguez, el distrito federal 2 se asignará a Iván Peña Vidal, destituido en 2022 como director de Tránsito de Cárdenas; el 3, a Rosa Margarita Graniel, ex secretaria del ayuntamiento en Comalcalco; y el 5, a Bety Millán, ex presidenta de la Jucopo en el Congreso.