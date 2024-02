Emir Olivares Alonso

Enviado

Periódico La Jornada

Lunes 5 de febrero de 2024, p. 3

Yogana, Oax., La espera terminó. Finalmente la vía que unirá la capital de Oaxaca con Puerto Escondido, en la costa del Pacífico de este estado, fue inaugurada ayer.

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la ceremonia donde se cortó el listón, con lo que se abrió la autopista Barranca Larga-Ventanilla, que reducirá el tiempo de traslado de más de seis horas y media a sólo dos horas y media.

Desde ese espacio, el mandatario dijo estar seguro de que proyectos como éste continuarán, pues confió en que el movimiento que ha encabezado seguirá en el siguiente sexenio:

Aquí se podría hacer un ramal, ya está el proyecto, pero ya no nos va a alcanzar a nosotros el tiempo; pero no se preocupen, porque va a continuar la transformación y va a ser hasta mejor. Porque cuando nosotros llegamos era levantar el elefante reumático y mañoso que nos dejaron, y ya levantamos al elefante tullido, corrupto, y ya ahora está caminando, entonces va a ser relativamente más fácil para quien me sustituya dentro de menos de ocho meses. La transformación va a continuar.

Con una inversión de más de 13 mil millones de pesos, esta nueva carretera de 104.3 kilómetros de longitud entrará en funcionamiento tras casi 15 años, cuando empezó su construcción.

Aunque, señalaron algunos trabajadores, faltan detalles, como 20 kilómetros que aún están en terracería, ante lo que funcionarios federales reconocieron que en efecto la obra está inconclusa, pero sólo se trata de 4 kilómetros que presentan deslaves provocados por fenómenos naturales. Se estima que la vía esté operando en su totalidad el segundo semestre de este año.