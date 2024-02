“N

os gusta la guerra. Nos gusta la guerra porque somos buenos en eso. ¿Saben por qué somos buenos? Porque tenemos mucha práctica. Este país sólo tiene poco más de 200 años de edad y ya hemos tenido 10 guerras mayores; una cada 20 años. Entonces ¡somos buenísimos en eso!… Y qué bueno, porque ya no somos buenos para hacer otras cosas… no podemos fabricar un buen automóvil o una tele. Ya no tenemos una industria siderúrgica. Los jóvenes no pueden obtener una buena educación, no podemos ofrecer atención medica para nuestra gente vieja, pero ¡sí podemos bombardear y dejar hecho mierda a tu país! Eso sí, y especialmente si tu país está lleno de gente morena, ese es nuestro nuevo pasatiempo, nuestra nueva tarea en el mundo, bombardear a morenos: Irak, Panamá, Granada, Libia... Si tienes a gente morena en tu país, diles que tengan un chingo de cuidado porque los vamos a bombardear maldita sea. ¿Quién recuerda la última vez que bombardeamos a gente blanca..? Los alemanes, pero eso fue sólo porque querían parte de nuestro negocio, querían dominar al mundo. Ni madres, eso nos corresponde a nosotros”. Fragmento de uno de los actos del gran comediante George Carlin hace más de 20 años (https://www.youtube.com/watch?v=77dDZOwt20E).

UNA vez más este país está en guerra. El presidente Joe Biden ha ampliado la guerra en Medio Oriente mientras declara todo lo contrario: Estados Unidos no busca conflicto en Medio Oriente o cualquier otro lugar en el mundo. Pero que todos aquellos que podrían buscar hacernos daño, entiendan esto: si le hacen daño a un estadunidense, responderemos , declara, mientras sus voceros aseguran que todo esto es para prevenir más conflicto en la región (¿Por que será que nadie le cree a los políticos?).

Después de un ataque con dron contra una base estadunidense en Jordania hace una semana, que dejó tres militares estadunidenses muertos, el comandante en jefe ordenó en represalia bombardeos contra más de 85 objetivos en Siria e Irak en un solo día, seguido por otra ola de ataques contra objetivos en Yemen este fin de semana. La Casa Blanca afirmó que los objetivos son sitios donde operan milicias apoyadas por Irán, al que responsabiliza por el ataque contra su base.