urora Garza Real comparte: “Lo más triste de los seres humanos es que no sabemos vivir porque no sabemos amar, ni a nosotros ni a los otros. Entonces, tampoco sabemos morir debido a esta deficiencia para amar con la cabeza, no sólo con las vísceras, a lo largo de nuestra vida. Lo del ‘valle de lágrimas’ lo compramos literal y preferimos una zonita de confort como creyentes de alguna religión aunque nos programe para sufrir como sentido de vida y salvación de nuestra alma, y eso si la muerte no nos agarra en pecado mortal, porque entonces el infierno será nuestra condena eterna. De esas creencias viene nuestra dificultad para aceptar que la vida y la muerte están tan unidas que si no sabemos amar a una, no podemos amar a otra. Crecemos convencidos de que lo más opuesto al amor es el odio, cuando el principal enemigo del amor es el miedo, fortalecido a diario por nuestra falta de conciencia”, concluye Aurora.