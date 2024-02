El paquetazo que anunciará hoy el presidente López Obrador no pasaría la aduana del Congreso. Morena y aliados no reunen el número de votos necesarios. Apuestan a que arrasarán en las elecciones del 2 de junio y harán mayoria calificada. La nueva legislatura será instalada el 1º de septiembre, asi el presidente López Obrador podría ponerlas en vigor días antes de que deje la Presidencia el 30 de septiembre. Los recursos de inconformidad que promovieran partidos y legisladores de oposición ya le tocaría enfrentarlos a Claudia Sheinbaum.

l presidente López Obrador propondría hoy, junto con el paquetazo de cambios constitucionales, la reforma del Instituto Nacional Electoral, pero no su desaparición, pues continuaría operando como entidad autónoma. Es falso que plantearía que la organización de las elecciones y el conteo de votos vayan a ser asumidos por la Secretaría de Gobernación. Sería rebautizado como Instituto Nacional Electoral y de Consultas (INEC o INEyC) porque se trata de dar mayor fuerza a las consultas ciudadanas . La idea es seguir avanzando en la democracia no sólo electoral, sino participativa , dice la iniciativa. Actualmente, es casi imposible llevarlas a cabo por los requisitos que exige, entre otros, que sea apoyada por 2 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal del INE. Agrupa a 97 millones de ciudadanos –y creciendo– con credencial para votar. Para que el resultado obligue al gobierno a acatar el resultado de la consulta, se necesita que la haya votado 40 por ciento de la lista nominal.

Campaña pobre

Personas que siguieron la campaña electoral de AMLO de 2006, cuando buscó la Presidencia bajo las siglas del PRD, recuerdan que no circularon dólares, lo que se vio y vivió fueron muchas limitaciones económicas. Las noches que sigueron al fraude algunos de los responsables del movimiento admitieron algo inverosímil: no habian cubierto con gente de su confianza ni la mitad de las casillas en la República, no tenían las actas suficientes para defender el triunfo. Los motivos fueron la desorganizacion y la escasez de dinero. Vale recordar que el coordinador de la campaña fue Jesús Ortega, a quien curiosamente no se menciona en las versiones que corren estos días.

Musk, ¿aficionado a las drogas?

El comienzo del año ha sido complicado para Elon Musk. Según una versión del diario Wall Street Journal, el creador de Tesla y SpaceX ha consumido LSD, cocaína, éxtasis y hongos sicodélicos, a menudo en fiestas privadas alrededor del mundo, donde los asistentes firman acuerdos de confidencialidad o entregan sus teléfonos para ingresar . Musk ha dicho que tiene una receta médica para ketamina. La fortuna del empresario ha sufrido un fuerte descalabro en días recientes por la caída del valor de sus acciones. ¿Y por qué no se viene al Centro Fox? Ahí encontraría buena compañía y ni quien lo moleste.

El amplio rechazo provocado por Xóchitl Gálvez en varios puntos de Nueva York sólo confirma el sentido del voto en el extranjero que veremos en la elección presidencial. En 2018, AMLO obtuvo 65 por ciento (64 mil votos), y esta vez se esperan más sufragios por la instalación de urnas en consulados. A Meade le fue terrible: 4.28 por ciento (4 mil 613 votos).

