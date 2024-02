Afp y Ap

Periódico La Jornada

Lunes 5 de febrero de 2024, p. 23

Viña Del Mar., Chile combate por tercer día los incendios forestales más mortíferos de su historia reciente, con varios puntos ardiendo en la región de Valparaíso, donde ya se reportan al menos 112 muertos, cientos de desaparecidos y 15 mil viviendas afectadas.

En Viña del Mar, unos 120 kilómetros al noroeste de Santiago y una de las áreas más castigadas, los sobrevivientes se descubren sin techo ni vecinos entre calles repletas de escombros.

Yo salí de casa, cerré la puerta y me fui. Ya no supe más porque me fui al centro de Viña del Mar , contó a la agencia noticiosa Afp Lilián Rojas, jubilada de 67 años, mostrando su vestido para apuntar: Esto es lo único que tengo ahora .

El Servicio Médico Legal, entidad estatal designada por la oficina de la presidencia para dar los reportes oficiales de fallecidos, informó que el saldo fatal por la emergencia escaló hasta 112 personas, 32 de ellas identificadas .

Con el fin de limitar el tráfico en áreas afectadas, facilitar labores de ayuda y el levantamiento de fallecidos, ayer se implementó un nuevo toque de queda en las comunas de Valparaíso: Viña del Mar, Quilpué, Limache y Villa Alemana desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la mañana de hoy, anunció la ministra del Interior, Carolina Tohá.