Lunes 5 de febrero de 2024, p. 22

Pierre. Una comunidad nativa de Dakota del Sur vetó a la gobernadora del estado, la republicana Kristi Noem, de la reserva de Pine Ridge luego de que la funcionaria dijo hace unos días que quería enviar alambre de cuchillas y personal de seguridad a Texas para frenar la migración en la frontera entre México y Estados Unidos, y que había cárteles infiltrándose en las reservas del estado.

¡Por seguridad del oyate, con efecto inmediato está usted vetada de las tierras de la tribu siux oglala! , afirmó el presidente de la comunidad, Frank Star Comes Out, en un comunicado este fin de semana a Noem. Oyate significa pueblo o nación.

El presidente de la comunidad, acusó a Noem de utilizar el tema de la frontera para ayudar al ex presidente de Estados Unidos Donald Trump en su campaña electoral y mejorar sus opciones de convertirse en su compañera de fórmula.

Muchas personas que llegan a la frontera entre México y Estados son indígenas de lugares como El Salvador, Guatemala y México, que buscan empleos y una vida mejor , añadió el líder tribal.

No deben meterlos en celdas como en gobierno de Trump