Lunes 5 de febrero de 2024, p. a31

El popular intérprete de corridos tumbados Peso Pluma se llevó su primer gramófono con Génesis, como el mejor disco de música mexicana, mientras Taylor Swift hizo historia en estos reconocimientos al ganar un cuarto Grammy como álbum del año con Midnights. Es la primera artista en alcanzar esa marca en dicha categoría. Con el hito, la cantante de 34 años superó a figuras como Frank Sinatra, Paul Simon y Stevie Wonder. La ceremonia, en su edición 66, se celebró en el Crypto.com Arena, antes Staples Center.

Swift ganó como Álbum del Año con Midnights y venció en esa codiciada categoría a World Music Radio, de Jon Batiste; The record (de Boygenius) Endless Summer Vacation, de Miley Cyrus; Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd, de Lana Del Rey; The Age of Pleasure, de Janelle Monáe; Guts de Olivia Rodrigo, y SOS, de SZA. El mejor disco latino tropical fue Siembra: 45 Aniversario, de Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta.

Me encantaría decirles que este es el mejor momento en mi vida, pero me siento así de feliz cuando termino una canción , dijo Swift.