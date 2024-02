Sueño de una noche de verano, subrayó, es una adaptación muy cercana al original, pero, obviamente hay una reducción de tiempo, porque es una obra muy larga que en escena debe durar casi tres horas, dependiendo de la versión. Sólo recortamos algunos diálogos, la adaptamos al espacio, en el sentido de tener un espectáculo con la historia shakesperiana, pero darnos la oportunidad de que sea una experiencia como si todo fuera un sueño .

En el montaje, que conjuga el pasado y lo contemporáneo, se recrean atmósferas de ensueño, como si estuviéramos en ese estado, pero despiertos; esto es lo se propone con nueve actores que interpretan a más de 15 personajes, además de un diseño sonoro, que integra composiciones originales de Antonia Suillerot, las cuales serán cantadas y ejecutadas en vivo, ya sea con pista o con acompañamiento de guitarra o percusiones .

En este sentido retomamos los elementos del teatro shakesperiano del siglo XVII y los adaptamos; es decir, en lugar de un clavecín habrá un sintetizador. Nos vamos hacia los orígenes del teatro, que es recurrir a la imaginación del público y quisimos usar la esencia de Shakespeare en un edificio totalmente contemporáneo .

Así las preguntas que se disiparán en el ambiente girarán en torno a ¿quién no ha sido seducido ante la invitación de un sueño?, ¿quién no ha vivido una aventura fuera de la realidad?, ¿quién no ha deseado ser lo que no es?

El elenco lo integran Enrique Arreola, en los papeles de Oberón y Teseo; Samantha Coronel, como Titania e Hipólita; Assira Abbate será Puck; Emilio Bastré, interpretará a El Hada; Quetzalli Cortés, como Demetrio, Diego Meléndez como Lisando, Ana Sofía Quintanilla como Hermia; Leonardo Bono como Heleno, y Alonso Iñíguez en el papel de Bottom.

El Foro La Paz, ubicado en avenida de La Paz 57, piso 1, San Ángel, recibirá esta versión no tan clásica de Shakespeare, miércoles y jueves a las 20 horas, del 22 de febrero al 11 de abril, con 15 únicas funciones. Se dará acceso una hora antes de la cita y habrá servicio de barra.