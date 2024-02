Javier Salinas Cesáreo

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 5 de febrero de 2024, p. 5

San Salvador Atenco, Méx., Con máscaras de cera, trajes coloridos, vestidos multicolores, elegantes sombreros y singulares sombrillas, mujeres y hombres salieron a las calles a bailar y disfrutar con alegría en el arranque de los carnavales de Acuexcomac, en Atenco, manteniendo así viva la tradición que, desde hace más de 140 años, conlleva un significado religioso, alegórico y de resistencia de los pueblos de la ribera del ex lago de Texcoco.

El Carnaval de Mujeres es el inicio de los festejos de los pueblos aledaños al ex lago de Texcoco, que durante 17 años lucharon contra la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México.

Durante todo febrero se realizarán carnavales en Atenco centro, Santa Rosa, Santa Isabel Ixtapa, Nexquipayac, Cuanalan, San Andrés Chiautla, San Pedro Chiconcuac, San Pablito, La Magdalena Panoaya, Tocuila, San Felipe en Texcoco, Nequesquinacuac, Santa Catarina del Monte, San Miguel Tlaixpan y Purificación.

Ayer, desde muy temprano, decenas de pobladores alistaron sus atuendos para continuar con su tradición; sacaron las máscaras de cera que mandaron a elaborar desde hace meses, las cuales representan una burla a los viejos españoles .

Las mujeres lucieron amplios vestidos de colores rosa y amarillo, bonitos peinados y elegantes accesorios.

En Acuexcomac, el baile y la alegría se vivió cuando las damas recorrieron las calles acompañadas de música de banda y un nutrido contingente de espectadores.

A su paso, las mujeres y sus acompañantes realizaban paradas en las viviendas que lo solicitaban, donde sus moradores les ofrecían comida y bebida.

Esta cuadrilla de mujeres y hombres de Acuexcomac tuvo una característica especial: la mayoría eran jóvenes entre 14 y 17 años, cuyo amor por el carnaval y el baile fue heredado de sus abuelos.