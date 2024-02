Debió arder gacho que en unas horas el Estado quedara al nivel del cuento de Hans Christian Andersen en el que el emperador va desnudo. Y aquí, también la comitiva. En la sorpresa mundial hubo mucho de carcajada, aunque también de alarma y gravedad. El boato salinista no había logrado ocultar bajo el tapete la existencia de millones de mexicanos, no sólo indígenas, víctimas de la desigualdad y el despojo, por debajo de la línea de flotación de una vida digna. Las promesas se hicieron humo.

Ante el drástico cambio de escenario, el gobierno de Salinas emprende un rápido control de daños. Suspende los combates de una guerra para la cual no está preparado ni la desea. Lo obligan una multitud de ciudadanos urbanos, la opinión pública internacional y la contundencia del mensaje explícito del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

¿Entonces qué hace el emperador racional que leyó El príncipe de Maquiavelo y no El principito? Decide perdonarlos de inmediato. A ver caite con tus rifles, sana, sana, colita de rana, estate pendiente de los nuevos progamas que acabas de ganar con tu participación. Total, tranquiliza el presidente a sus gobernados, se trata de tres o cuatro municipios en casa de la chingada a los cuales no ha llegado la miel todavía, o no la suficiente. Nada que no se pueda reparar. (Resultaría que parte de esa miel, esa limosna con el dinero de todos los mexicanos, los mayas de las cañadas y las montañas de Chiapas había hecho un guardadito para la resistencia y quizás habían adquirido algunas de sus armas para la guerra contra el olvido.)

Aquel gobierno que se jactaba de moderno, ilustrado y posdoctoral había perdido el piso y la noción de realidad. Esa gente levantisca, a la que pronto el mundo aprendió a escuchar y respetar, no pedía que la perdonaran. Ya parece. Sin decirlo, dejaban claro que era a ellos a quienes debía pedirse perdón. La enumeración de las preguntas formuladas por el subcomandante Marcos en su comunicado del 18 de enero de 1994 se convirtió en modelo de las listas de agravios que los condenados de la Tierra reclamaban al poder, a sabiendas de que se jugaban la vida.

Han pasado 30 años y la pregunta no deja de crecer. Abonó el despertar generalizado en México de las mentes indígenas y los humillados y ofendidos por el sistema. Con un repertorio de voces admirables y entrañables, el libro ¿De qué nos van a perdonar?, coordinado por Gloria Muñoz Ramírez (desInformémonos y Fundación Rosa Luxemburgo, México, 2024), reúne la obra gráfica de 30 artistas independientes y otros tantos testimonios de personas, colectivos y organizaciones que reformulan la pregunta y la multiplican. Podemos celebrar que la pregunta no ha perdido su vigencia y la respuesta sigue dónde y quienes siempre ha estado de por sí.