También hablamos de política y de libros

–Cuando se juntan, ¿hablan sólo de matemáticas o también sobre otros temas? –se le pregunta.

También hablamos de política. De hecho, hablamos mucho de eso y de libros. Tengo amigas muy buenas lectoras. Nos gusta mucho leer y también siempre estamos hablando de ello.

–¿Sale el tema del amor?

–Ya no tanto. La mayoría están casadas. Ellas ya resolvieron sus problemas románticos (sonríe).

–¿Resolvieron sus teoremas sobre esa temática?

–Sí. Ahora hablamos de nuestras familias, de nuestras mascotas.

Cuenta que antes de entregarse a las matemáticas, se le dificultó el camino, pero no por ser mujer. La realidad es que cuando decidí estudiar matemáticas, se trataba de una carrera muy desconocida, y mi mamá, en algún momento, me dijo que no sabría cómo apoyarme. Estaba precocupada por el camino que tomaría en el que ella no sabía nada .

Hoy podemos darnos cuenta, comenta la especialista, de que en nuestro país, incluso, hay muchos niños y jóvenes que son muy buenos y que sólo necesitan un empujón para saber que existen este tipo de carreras. Yo supe hasta que iba en preparatoria .

Recuerda: me enteré de que existía la carrera porque fui a los entrenamientos para la Olimpiada. Eran en la Facultad de Ciencias o en el Instituto de Matemáticas, en Cuernavaca. Si nunca hubiera ido a esos lugares no hubiese tenido algo concreto .

Ella se refiere a algo sólido, tangible. “Cuando vi los salones, la biblioteca, dije: ‘sí es real’”.

La especialista en análisis geométrico y geometría riemanniana está de acuerdo con que es esencial seguir realizando actos como las Olimpiadas de Matemáticas.

Abre puertas a los estudiantes hacia las ciencias en general, o a la industria. Muchos chicos que fueron a los entrenamientos conmigo no terminaron siendo matemáticos pese a que, en algún momento, lo pensaron. Al final, supe, están en trabajos que necesitan un pensamiento lógico .

Las investigaciones de la doctora Perales abordan temas como espacios RCD(K,N), curvatura de Ricci y problemas tipo Yamabe, así como aplicaciones en relatividad general.

Simplifica: mi rama es la geometría, y la teoría de la relatividad de Albert Einstein, que está descrita en términos geométricos. Por ejemplo, el universo es un objeto matemático geométrico que se puede estudiar. Los objetos que usamos para modelar se llaman variedades riemannianas, lo que nos da más información acerca del espacio (el término proviene del matemático alemán Bernhard Riemann).

Perales Aguilar estudió la licenciatura en matemáticas en la Universidad de Guanajuato. Aprendió teoría de Morse y geometría simpléctica con Rafael Herrera y de 2009 a 2015 hizo su doctorado en Nueva York.