Ninguno de ellos, excepto Atayde, ha hecho pública su declaración patrimonial. La excusa, en el caso del Partido Revolucionario Institucional, es que no son servidores públicos, por lo que no tienen la obligación de transparentar la información. Sin embargo, todos los partidos reciben recursos millonarios de las arcas del gobierno. Tan sólo este año recibirán más de 500 millones de pesos por concepto de financiamiento público para actividades ordinarias.

Le sigue el priísta Israel Betanzos Cortés, con 60 mil pesos –nivel salarial similar al de un secretario particular de un alcalde–; y le siguen Sebastián Ramírez, de Morena, con 50 mil pesos, y Alejandro Piña, de Movimiento Ciudadano, con 40 mil pesos. En el caso de Nora Arias, del Partido de la Revolución Democrática, se indica que no cuenta con una remuneración debido a que su cargo es honorífico, de acuerdo con los estatutos de ese partido.

De acuerdo con fuentes del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Info), la falta de transparencia en materia de declaraciones patrimoniales es porque el Sistema Anticorrupción local debe emitir los formatos correspondientes; no obstante, éste no ha sido instalado porque el Congreso local no le ha asignado recursos.

Información sin detallar

La información patrimonial del presidente local del PAN, Andrés Atayde, es escueta y no está detallada, pues no informa cuántos bienes inmuebles posee, sólo que tienen un valor de más de 2.6 millones de pesos, y sus bienes muebles, un valor de hasta 250 mil pesos. Sin especificar con cuántos automóviles cuenta, el panista informa que su valor es de más de 400 mil pesos; también posee inversiones por más de 600 mil pesos y un adeudo de al menos 200 mil pesos.

En la Plataforma Nacional de Transparencia no hay información salarial del dirigente del Verde Ecologista, Jesús Sesma, de quien se buscaron datos antes de que se desempeñara como diputado local, y tampoco se hallaron.

En el caso del Partido del Trabajo, que si bien cuenta con registro local gracias a que logró el porcentaje mínimo de votos en 2021 a nivel federal, es el único que no recibe recursos de la hacienda capitalina.