Enrique Méndez

Enviado

Periódico La Jornada

Domingo 4 de febrero de 2024, p. 8

Villahermosa, Tab., El gobernador Carlos Manuel Merino Campos afirma que la quema de vehículos y los enfrentamientos del 22 de diciembre en los penales, donde murieron tres personas, así como los asaltos simultáneos del 4 de enero, no fueron actos circunstanciales, aleatorios .

Y añade: Hubo una especie de planificación para generar inestabilidad en la tierra del Presidente. Y actores políticos de oposición, de la delincuencia electoral organizada, lo magnificaron .

En entrevista con La Jornada en su despacho de la Quinta Grijalva, Merino Campos analiza el contexto en que se originó la quema de vehículos en siete municipios y los motines en tres cárceles, así como la balacera en el Club Campestre de esta capital, en vísperas de Navidad, y desliza: Qué casualidad que todo esto sucedió cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró el tramo del Tren Interoceánico de Salina Cruz a Coatzacoalcos .

El gobernador (que asumió el cargo como interino en agosto de 2021) refiere que el primer hecho de violencia similar ocurrió el 3 de septiembre pasado en la Chontalpa, cuando fuerzas federales y estatales detuvieron a Salvador González, quien en marzo había ayudado a escapar del penal de Las Palmas a Euler Ruvalcaba, El Rayo, una de las cabezas de la organización criminal La Barredora.

Ese día de septiembre, la delincuencia hizo una demostración de reacción exagerada y quemaron nueve vehículos en diferentes puntos de ese municipio y el vecino Huimanguillo. El tema fue aprovechado ampliamente por actores políticos que magnificaron los sucesos .

Después, el 22 de diciembre, “cuando llegamos a Coatzacoalcos con el Presidente, se detonan los hechos de balazos en el Club Campestre. El 4 de enero ocurrieron los ‘asaltos’ simultáneos, y pareciera que la intención no era exactamente el robo, el asalto, sino generar una percepción de total inseguridad”.

–La información de la fiscalía, de los órganos de inteligencia, ¿qué revela? ¿Fueron grupos de delincuentes o de políticos?

–La verdad, sería muy aventurado e irresponsable de mi parte culpar a grupos políticos, pero cuenta la leyenda que siempre en los periodos de transición se incrementan este tipo de eventos.

Contexto político

No descarto, tampoco afirmo, que haya algún contexto político. La realidad es que, después de estos hechos, actores políticos de oposición con cierta presencia nacional, de manera consensuada salieron a censurar los hechos de Tabasco.

–¿Se refiere al ex gobernador Roberto Madrazo?

–Él tiene tiempo que está dedicado a atacar. Es lo suficientemente cínico. No me refiero tanto a él, sino a otros, a diputados federales del PRI, Rubén Moreira en particular, ese gángster, o Marko Cortés y otros más. Sí llama la atención que todos estuvieran como ‘en sus marcas, listos, fuera’. Eso sí es significativo.

–¿Se aprovecha el contexto para afirmar que en la tierra del Presidente hay violencia ?

–Claro. Piensan que golpeando y hasta generando desestabilización lo van a bajar. Noto mucha desesperación en los opositores, que recurren al juego sucio.