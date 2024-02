Y el martes 30, durante el cateo a un predio cercano al fraccionamiento Campestre, la GN decomisó 29 vehículos, 10 armas de fuego, 45 cargadores, 620 cartuchos, una lancha y seis motocicletas, así como el inmueble.

La fiscalía estatal entregó en diciembre el reporte de análisis de la incidencia delictiva estatal, con datos de enero a noviembre, en el que destaca que los crímenes de impacto social son los más altos: robos diversos, a casa habitación, comercios y de vehículo. Los delitos que van en aumento son los de violencia familiar. Mientras en 2018 se reportaron 5 mil 993 casos, el año pasado se registraron 7 mil 46, con un acumulado en lo que va del actual gobierno de 33 mil 727.

La extorsión pasó de 300 casos en 2018 a 92 el año pasado, y el homicidio, que tuvo un repunte el primer año de López Hernández, con 529, bajó a 210, es decir, 54.7 por ciento menos.

La situación de seguridad en el estado se complica por diferentes factores, según explican fuentes de Morena en la entidad: no existe una campaña de prevención contra las adicciones; se abandonaron el deporte, la cultura y el campo; no hay inversión estatal en infraestructura y las principales obras (la refinería de Dos Bocas, el distribuidor vial de la capital y la remodelación del malecón) son federales, y al abigeato se suma el grave problema de contrabando de carne de res de desde Centroamérica, que afecta a los ganaderos locales.

El diagnóstico que tiene el partido refleja otro dato relevante: la edad promedio de los policías del estado es de 60 años, con salarios de 9 mil pesos al mes para los de más bajo rango, y que todavía trabajan 24 horas por 48 de descanso.

Para este año, a los programas sociales se destinarán 18 mil millones de pesos, una inversión que atempera las necesidades de ingreso.

Tabasco tiene dependencia prácticamente total de las transferencias federales, que significan 97 por ciento de su presupuesto, y eso que volvió al primer lugar en producción nacional de petróleo, con casi un millón de barriles al día.

No nos pongan el lente: rector

En su despacho de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el rector Guillermo Narváez Osorio (que se religió este lunes 22 para un nuevo periodo de cuatro años), admite que los sucesos violentos de diciembre y principios de enero fueron algo muy raro .

–¿Considera que son hechos aislados? –se le pregunta.

–No sé. Yo fui presidente del Tribunal Superior de Justicia de 2001 a 2006, y en Tabasco no había habido problemas. Salvo en el último año del sexenio de Manuel Andrade Díaz (el 26 de julio de 2006), la detención fortuita de Mateo Díaz López, El comandante Mateo, provocó por la noche un ataque brutal contra los juzgados, incluso con bazucazos. El personal estaba aterrorizado.

Ojalá que sean hechos aislados o que el Estado, el gobierno federal y el estatal, retomen los controles. También, hay que decirlo, se propagan noticias falsas y hay que evitarlas, porque eso podría inhibir la participación en las elecciones de junio.