Como se ha informado, el IPN indicó que los alumnos tendrían que terminar sus carreras en planteles de la Ciudad de México o en un formato mixto, luego de que las autoridades coahuilenses no cumplieran un convenio firmado en julio de 2019 en el que se comprometieron a donar un predio de 9.6 hectáreas y a invertir 507 millones de pesos para la construcción y equipamiento de la UPIIC, lo cual no ha ocurrido.

En la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Campus Coahuila (UPIIC), del Instituto Politécnico Nacional (IPN), han tenido lugar diversas irregularidades , entre ellas, la supuesta contratación de aviadores o de personal no calificado, asignación de contratos por montos excesivos y amenazas contra maestros inconformes, por lo que debe haber una investigación y sanciones a los responsables, señalaron docentes del plantel.

De igual forma, denunciaron que Paredes ha rebasado los cuatro años de su periodo como director sin que se haya convocado al nombramiento de su sucesor, y que el funcionario ha incurrido en una actitud de supuesto hostigamiento contra sus críticos, a través de la amenaza de no renovar sus contratos o reducir sus horas de clase.

Además, señalaron que hay casos de personas que laboran sin aparecer en la nómina, o cuyo salario se le entrega a otros trabajadores de forma irregular.

Tras lamentar que sus quejas no han sido investigadas, los docentes llamaron al director del IPN a no cerrar la UPIIC por tratarse de la única escuela del Politécnico en el norte del país. No darle continuidad a este plantel sería un golpe muy duro para su alumnado, afirmaron.

Este diario le solicitó al IPN algún posicionamiento respecto a las acusaciones hechas por los maestros, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.