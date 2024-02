Igualmente, la presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, indicó que no conoce el contenido de esa reforma, que deberá analizarse con detenimiento, dado que implica modificaciones de fondo a la operación de uno de los tres poderes de la República.

Es el caso de la reforma judicial que la oposición intentará frenar, coincidieron los senadores César Cravioto Romero y Alejandro Armenta Mier, quienes destacaron, en entrevistas por separado, que si no se lograra el voto de la oposición, van a quedar exhibidos ante la sociedad.

Una vez más la Suprema Corte privilegió intereses privados, de empresas eléctricas trasnacionales, por encima del interés de las mayorías , recalcó Armenta Mier, y se sumó por ello a la solicitud de Morena en la Cámara de Diputados, para que se someta a juicio político al ministro Pérez Dayán.

El vocero de la bancada, Cravioto Romero,consideró que más allá del eventual juicio político, es mejor dejar que Pérez Dayán y otros ministros se sigan exhibiendo como promotores de intereses privados.

Hasta nos ayuda en Morena que la ciudadanía sepa que hay ministros que quieren que siga el negocio de empresas eléctricas extranjeras a las que abrieron la puerta PRI y PAN en sexenios pasados, para que continúen lucrando con la energía, en lugar de que sea un servicio público en favor de toda la población .

La actuación de otro ministro, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que respalda los mecanismos para la evasión fiscal de las empresas, va a ayudar también, agregó, “a que la gente comprenda la importancia del plan C, que la oposición quiere politizar con el argumento de que se pretende eliminar la división de poderes. Y no, lo que queremos es que todos los poderes estén a favor de las causas de las mayorías, no de unos cuantos privilegiados”.