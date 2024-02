Miguel Ángel Velázquez

Periódico La Jornada

Domingo 4 de febrero de 2024, p. 21

Sobreviviente de la larga noche de neoliberalismo en Colombia, la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos, considera que en su país, el segundo más desigual de América Latina no se puede lograr la paz, sólo con el silencio de los fusiles ni de un día para otro, y por eso explica cómo el gobierno del presidente Gustavo Petro lucha por alcanzar la justicia social que finque la paz.

La funcionaria colombiana, de visita en México, concede una entrevista a La Jornada sobre las acciones del progresismo tras 32 años de gobiernos neoliberales en su nación.

“Tenemos el reto, el gran desafío: la lucha contra la desigualdad. Es increíble que la brecha va aumentando todos los días. Menos ricos, pero con más plata, más concentrada, y todos los días más pobres y con menos plata.

Nuestro presidente tiene absolutamente claro, al igual que nuestra vicepresidenta, Francia Márquez, que para que Colombia pueda avanzar, primero que todo tenemos que dignificar la vida, y para ello se tiene que romper con la guerra y eso significa avanzar de una economía ilícita, de guerra, a una economía de paz que permita manejar los elementos, por ejemplo, de la transición energética.

–Sí, ese parece ser el punto, ¿cómo lograr paz si no existe justicia social?

–Bueno nosotros estamos trabajando en el entendido de que la paz es un proceso, que no se hace de un día para otro, esto significa que tenemos que plantear procesos que den, no sólo seguridad a la gente, sino que nos permitan, por ejemplo, que no se persiga a nadie por su pensamiento. Ese es un tema central de este gobierno; es decir, que la gente se pueda expresar con toda libertad sin que eso lo lleve a la muerte.

La Ministra Ramírez echa mano de la memoria, dolorosa en este caso: “El genocidio contra la Unión Patriótica –partido de oposición fundado en 1984 que sufrió el asesinato de cuando menos 4 mil de sus militantes y que se formó con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia– Ejército del Pueblo y el Partido Comunista Colombiano, es reconocido en el mundo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que Colombia tiene que hacer la reparación del daño porque fue el exterminio de un movimiento político que surgió de un proceso de paz y que fue aniquilado por el solo hecho de pensar diferente, de pensar que Colombia tenía que transitar hacia los derechos de todos.

“Vuelvo y repito: la paz es un proceso y esa es una comprensión que tal vez nuestros pueblos no tienen porque nuestros pueblos piensan quehacer la paz es silenciar fusiles, que no es fácil, no es sencillo, pero que con esto de inmediato deberían dejar de existir los problemas, pero la paz no significa ausencia de conflictos, todo lo contrario, lo que se busca es que los conflictos tengan solución por la vía el diálogo, la negociación y, desde luego mediante la justicia social.

“Nosotros –el gobierno del presidente Petro– nos encontramos con dos Colombias, una que tenía todo en las ciudades, mientras en las periferias se mostraba la carencia de derechos, y una Colombia profunda que es más de la mitad del territorio donde el ‘Estado’ sólo llegaba por conducto de los grupos militares.

“Ibas a alguna parte y cuando preguntabas: ¿Dónde está el hospital?, te respondían: no hay hospital, un centro de salud sí, que es el que construyeron las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia); las carreteras las hicieron también las FARC, el polideportivo, las FARC; es decir, el Estado no tenía presencia, pues uno de los elementos centrales del proceso es que la institucionalidad tiene que llegar a todos los territorios, y no sólo en forma de fuerzas militares, sino en forma de derechos. Las escuelas, los hospitales...

“Tiene que haber un pensamiento integral de desarrollo nacional y no simplemente de unos mercaderistas o del capital que es importante, pero no es la esencia de la humanidad. Para que avancen los procesos de paz, nos reunimos con las fuerzas vivas de la comunidad.